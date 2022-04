Máte datové centrum? Tak se ho nezbavujte. Tady je deset důvodů proč

Ale navzdory všem nepopiratelným důvodům, které vedly k přechodu na cloud, existuje několik argumentů, které se nehodí do příběhu, několik důvodů, proč se tomuto trendu vyhnout a udržet své vlastní datové centrum v chodu. Možná ne pro všechny vaše pracovní zátěže, ale pro některé klíčové, cílené úlohy.

Lokální rychlost

Cloud je velkým přínosem pro společnost rozmístěnou po celém světě. Je vhodná pro podporu lidí pracujících na dálku nebo doma. Ale pokud vaše pracovní síla přichází do stejného prostoru a naráží na stejné servery, pak existují výrazné nevýhody mít tyto servery daleko od sebe a nechat veškerá data, která opouštějí váš prostor, cestovat přes půl Evropy na nějaký vzdálený cloudový stroj v regionu, který ani neznáte.

Místní servery jsou rychlejší než ty zaparkované někde jinde. Navíc méně skoků v síti znamená méně bodů selhání. Pokud bity nikdy neopustí budovu, vystačíte si s menším internetovým „potrubím“. To vše jsou dobré důvody, proč udržovat servery blízko místa dění. Pokud je vaše pracovní síla soustředěna na jednom místě, umístěte servery, které potřebují, blízko nich.

Technické kompromisy

Někteří lidé milují cloud, protože neviditelní pracovníci cloudu se starají o všechny hoře spojené s provozováním serverů, nákupem strojů a instalací softwaru. Není pochyb o tom, že cloud může být osvobozující tím, že toto břemeno sejme z vašich ramen.

Ale někdy může být více uklidňující plnit všechny tyto povinnosti svépomocí. Opravdu? To záleží. Pokud jde o úkol, který není zásadní, a jste ochotni být spokojeni s přístupem cloudové společnosti, může být užitečné nechat svého dodavatele cloudu, aby udělal svou věc, a přizpůsobit tomu vaše IT. Ale pokud máte svůj vlastní způsob, jak věci dělat, nemusí tření stát za úsporu času, kterou přechod do cloudu přináší.

Například jeden z mých projektů používal nějaký starší kód, který vyžadoval starou verzi Pythonu. Cloudová společnost však používala nejnovější verzi Ubuntu a tato verze používala novější verzi Pythonu. Mohl jsem buď zápasit s různými verzemi, nebo si nainstalovat svou oblíbenou verzi Pythonu na stroj ve své laboratoři. Bylo zkrátka jednodušší koupit si vlastní stroj, než přepisovat kód.

Sousedé

Cloudové společnosti musí udělat radost všem svým zákazníkům. Nejste jediný, kdo bude službu kupovat. Registrace do cloudové služby není totéž jako připojení se ke kultu, ale není to totéž jako život na vlastním soukromém ostrově. Se sousedy prostě musíte vycházet.

V těch nejextrémnějších případech mohou být vaši sousedé v cloudu zlomyslní. Děsivé útoky, jako je Rowhammer, umožňují zvědavým sousedům nabourat se k jiným uživatelům na stejném hardwaru. Jsou vážným problémem? Útočí aktivní hackeři často na jiné cloudové instance? Asi ne. Ale jednou z velkých výhod platby za vlastní hardware je, že vám nemusejí dělat starosti sousedé v datovém centru.

Kontrola

Moderní smlouvy nebývají tesány do kamene. Obvykle nejsou ani napsané na papíře. Když nastanou potíže, není neobvyklé, že vás společnosti prostě přeruší nějakým nejednoznačným tvrzením o porušení některého blíže nespecifikovaného ustanovení v podmínkách služby. Seznamy e-mailových diskuzí jsou plné smutných příběhů od vývojářů a firem, které nakonec dostaly e-mail Dear John od svého poskytovatele služeb. Někdy cloudová společnost e-mail ani nepošle. Všechno prostě přestane fungovat.

Možná jsou vaši právníci dobří. Možná, že vaše firma letí pod radarem a nemusíte se obávat „cancel culture“. Možná si myslíte, že všechny tyto příběhy jsou přehnané a stávají se i jiným lidem. Pravděpodobnost, že se cloudové podniky budou chovat iracionálně a jen vyhodí dobré tržby, se nezdá být vysoká. Ale není pochyb o tom, že kontrola nad hardwarem snižuje právní body selhání.

Moc

Cloudové společnosti jsou často obviňovány z nekvalitních služeb. Zdá se, že některé záměrně nemají žádné veřejné telefonní číslo. Zdá se, že některé nikdy nereagují na e-maily. Za každým skvělým příběhem zaměstnance cloudové společnosti, který udělal něco navíc, je na nástěnce další deklamace o bezejmenném leviatanovi bez tváře.

Když vám zprávy podává datové centrum, je mnohem snazší od něj získat odpověď. Ano, existuje spousta naštvaných příběhů o mizejícím IT personálu. Ano, sitcomy rády vtipkují o vzácných pozorováních interní technické podpory, jako by to byly ohrožené druhy. Ale mít moc nad něčím platem je jedním ze způsobů, jak získat lepší služby.

Cena

Nejnovější hardware je vždy nejdražší. Pokud vaše práce závisí na překračování hranice, pak může mít největší smysl spoléhat se na cloud. Ale pokud je vaše práce trochu nudnější a předvídatelnější, můžete ušetřit spoustu peněz, když si vystačíte se servery, které jsou několik let staré. Samozřejmě existují potenciální skryté náklady. Starší stroje se častěji kazí. Dokáže vaše pracovní zátěž zvládnout neočekávané prostoje? Umějí vaši zaměstnanci stroje opravit? Pokud jste schopni si vystačit, pak je použití staršího, méně moderního hardwaru často výrazně levnější.

Stabilní zatížení

Společnosti, pro které je cloud nejlepší, jsou ty, které mají velmi variabilní, ale obecně předvídatelné výpočetní zatížení. Například streamovací video služby provádějí většinu svých výpočtů v pátek a sobotu večer. Na několik hodin roztočí stroje a poté, jakmile všichni usnou, je vypnou. Na dalších 150+ hodin v týdnu je může zaplatit někdo jiný.

Pokud je však vaše společnost opakem, pak může dávat větší smysl provozování vlastního datového centra. Platit za cloudový stroj 24 hodin denně, 7 dní v týdnu se prodraží i po slevách. Je mnohem snazší vyčlenit rozpočet pro místní datové centrum, které je cenově konkurenceschopné, pokud budou vaše stroje běžet neustále.

Extra nemovitosti

Pandemie skutečně otřásla světem komerčních nemovitostí a některé společnosti mají prostor navíc, kterého se jen tak nezbaví. Možná vlastníte budovu. Možná, že vám roky nevyprší nájem. Součástí nákladů na cloudový stroj je budova obsahující hardware. Pokud jsou náklady na nemovitost nízké nebo pro vaši společnost možná dokonce neexistují, potom umístění několika racků na prázdné místo by mohlo být pro rozpočet dobrým obchodem.

Levnější místní energie

Náklady na elektřinu tvoří velkou část provozních nákladů datového centra a v mnoha případech je cena energie vyšší než cena hardwaru. Jedním ze zvláštních zákoutí vlády je způsob, jakým se některé státy nebo obce snaží přilákat místní podniky. Některé využívají daňové úlevy, ale některé najdou způsob, jak nepřímo dotovat nové společnosti snížením ceny místní elektřiny. AWS je jen jedním příkladem společnosti, která vyjednala výborné ceny elektřiny. Možná, že vaše společnost již získává skvělou cenu elektřiny, což znamená, že provoz vašeho interního datového centra by mohl být levnější.

Nemusí to být ani speciální nabídka. Některé části světa mají levnější elektřinu. Některé části usnadňují obnovitelnou energii díky vydatnému větru nebo nekonečnému slunečnímu svitu. Důvod nízké ceny nehraje roli. Pokud vaše společnost náhodou získá dobrou sazbu za elektřinu, můžete ušetřit docela dost na cloud computingu tím, že budete hostovat své vlastní stroje.

Místní talenty

Některé společnosti rády omezují zaměstnance na naprosté minimum. Jiní však oceňují lidský kapitál. Jedna společnost, pro kterou jsem pracoval, ráda přezaměstnávala, aby měla k dispozici talenty, když je potřebovala, což se obvykle stávalo v nepředvídatelných časech. Když došlo k mimořádné události, byla společnost připravena.

Personální zajištění vašeho vlastního datového centra může být drahé a pro CIO to může být jeden z nejobtížnějších nákladů na ospravedlnění. Ale možná může vaše firma rozdělit čas pro lidi spravující datové centrum? Možná existují další role, které mohou efektivně převzít a zároveň provozovat datové centrum?

Pokud chcete místní talenty, pokud chcete mít v budově nějaký chytrý personál, pak by mohlo mít smysl použít část rozpočtu na výpočetní techniku, abyste udrželi lidi na palubě. Nějaká cloudová společnost nebude vyprávět dobré vtipy u kávovaru, plánovat piknik na svátky, uklízet míče ve firemním fotbalovém týmu ani dělat žádné další věci, které může podniku přinést lidský kapitál.