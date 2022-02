Jedenáct lží, které si CIO budou říkat v roce 2022

Však víte, o kom mluvím. Je to člověk, kterému s největší pravděpodobností důvěřujete – kdo vám s největší pravděpodobností řekne to, co chcete slyšet, nikoliv to, co slyšet potřebujete.

Bohužel nemůžete uniknout nejhoršímu podvodníkovi ve vašem týmu. Je to proto, že nejhorší podvodník je ten, kterého vidíte, když se podíváte do zrcadla.

Klíčový člen vašeho vedoucího týmu vám nedává přesné informace. Což je znepokojující, protože přímé, nepřikrášlené a přesné perspektivy jsou tím, co při formulování strategií a plánů IT nejvíce potřebujete.

Zaměstnanci se chtějí vrátit do kanceláře

Dříve jsme si mysleli, že zaměstnanci mají rádi pocit družnosti a sounáležitosti, který pramení z přátelství, jež si vytvořili v práci.

Je čas oloupat tuto cibuli do další vrstvy. Začíná to vypadat tak, že dokud tak či onak museli docházet do kanceláře, byly mezilidské vztahy zaměstnanců… milé.

To neznamená, že příležitost k socializaci vede k tomu, že zaměstnanci skutečně chtějí chodit do práce. Někteří určitě ano, ale více jich je přinejlepším ambivalentních. Dokud jsou v kanceláři, je socializace určitě příjemnější, než kdyby se měli stáhnout do svých kójí, aby zde lechtali své klávesnice a myši.

Celkově ale výhoda socializace ani nevyváží frustrace z dojíždění.

Plně podporujeme vzdálené pracovníky

Pandemie vás pravděpodobně přiměla myslet si, že jste tu věc s prací na dálku vyřešili. Přijali jste myšlenku hybridního podniku a dosud jste byli schopni zaměřit se domácí zaměstnance a řízení domácích zaměstnanců v tom, co mohou dělat. Stále si říkejte, že je to všechno dobré, i když pravděpodobně ani nesledujete spolehlivost a výkon domácích poskytovatelů internetových služeb zaměstnanců.

Jistě, můžete zaujmout postoj typu „neobviňujte mě a svádět všechno na domácí ISP, ne že by pak stejně všichni neobviňovali IT. Je zde jeden větší problém: Určitě jste zavedli Teams, Slack nebo nějaký jiný nástroj pro spolupráci. Určitě jste se ujistili, že uživatelé byli poučeni, jak tyto nástroje ovládat, poblahopřáli zaváděcímu týmu a pochlubili se tím výkonnému vedení.

Ale stejně jako u jakékoli jiné implementace aplikací není zavádění dokončeno tím, že se zaměstnanci naučí nové nástroje ovládat. Je dokončeno až tehdy, když se zaměstnanci naučí, jak pomocí nových nástrojů dělat svou práci.

Takže pokud nejsou plně on-line a hybridní schůzky tak přirozené a efektivní jako stejní lidé, kteří spolupracují při řešení problémů s využitím metod, které se k jejich řešení běžně používají – tedy sejdou se v konferenční místnosti s velkými tabulemi – není práce hotová. Zkušenost musí být stejně bezproblémová a intuitivní. A když jsou schůzky hybridní, s některými účastníky v kanceláři a jinými v těch malých čtverečkách na každém notebooku, problémy se jen sčítají.

I když za tohle všechno dostanete jeden dáreček. Přinejmenším se nikdo nemusí pokoušet najít ten jeden nasucho smazatelný fix, ve kterém je ještě nějaký život.

Jo, a ještě jedna věc: Všichni všude asi musí dávat pozor na efektivní setkání, tečka. Žádná technologie nevyřeší špatné návyky při setkáních. Ale to už máte určitě dávno vyřešené, že? Určitě…

Covid je problém loňského roku

Tento sebeklam spadá přímo do kategorie zbožných přání. Pandemie ještě zdaleka neskončila a nebude to ani poslední pandemie. Viry budou i nadále přeskakovat z jednoho hostitelského druhu na druhý a globální cestování znamená, že vůbec nebude snazší je zadržet.

Pokud jsme se za posledních pár let něco naučili, pak to, že prevence a zmírňování pandemie by měly být hlavní částí vašeho plánu kontinuity podnikání.

Zbytek podniku považujeme za zákazníka IT oddělení

Ne, nepovažujete.

Pokud by vaše průměrné IT oddělení provozovalo restauraci a zákazník by přišel a objednal si půlkilový porterhouse, medium rare, IT číšník by řekl: „To si nemyslím. Vypadáš nějak zavalitě. Dám ti domácí salát. Zní nízkotučný farmářský dresink dobře?“

Pokud by vaše průměrné IT oddělení provozovalo železářství a zákazník by si přišel koupit stropní ventilátor, IT prodavač obchodu by zcela jistě řekl, že zákazníkovi nelze věřit, že nainstaluje stropní ventilátor, aniž by si ublížil. „Myslím, že tento podlahový ventilátor je pro vás správnou odpovědí. Potřebujete pokyny, jak jej zapojit do zásuvky?“

Firmy se zákazníky si jako výchozí odpověď nepřipravují „ne, nemůžete“.

Plníme naše obchodní smlouvy SLA

Možná ano a možná ne, ale splnění smlouvy o úrovni služeb má k úspěchu daleko.

SLA je smlouva mezi IT jednajícím jako prodejce a nějakou částí podniku jednající jako klient. Jak každý, kdo byl prodejcem, ví, uzavírají klienti smlouvu pouze tehdy, když je ve vztahu problém.

Kdybyste byli skutečným dodavatelem, potom by vás poukazování na SLA a argumentace typu: „Vidíte? Jsi spokojený!" vůbec nikam nedostaly.

No, ne. Dostalo by vás to ještě dále od místa, kde jste začali.

Míra úrovně služeb je dvoudílná metrika. Definuje minimální práh přijatelného výkonu a procento času, po který IT oddělení žije na tomto minimálním prahu. SLA znamenají, že IT hraje v obraně. Většina podnikových manažerů je s IT vyjednává, protože jim IT říká, že nemají na výběr. Protože opravdu, pokud IT oddělení nesplňuje své SLA, co udělá podnikový manažer, zažaluje ho?

Ne, vážně. Plníme naše obchodní smlouvy SLA

Firemní uživatelé, bez ohledu na jejich roli, jdou domů a nakupují na Amazonu. Amazon nikdy nemá výpadky a jen zřídka je pomalý.

Někteří jsou hráči. Jejich herní stránky jsou málokdy, pokud vůbec, nefunkční.

Někteří sdílejí myšlenky na sociálních sítích. Možná bychom si přáli, aby Facebook spadl a několik dní hořel, ale nestalo se tak.

Firemní uživatelé také ovládají své termostaty a dveřní zámky, vidí, kdo zvoní na zvonek, a sledují, o kolik méně cvičí, než říkají jejich novoroční předsevzetí, a to vše pomocí aplikací pro chytré telefony.

Očekávání firemních uživatelů od informačních technologií jsou tedy nastavena doma a odtud přenesena do kanceláře. Nejsou stanovena vašimi smlouvami SLA.

Faktem je, že celá myšlenka SLA je zvláštním pozůstatkem minulé éry.

Pokud je vaším cílem, aby měl každý v podniku o IT oddělení a službách, které poskytuje, vysoké mínění, udělejte své měřítko z jejich zkušeností v roli spotřebitelů.

Mám silné partnerství s šéfem digitalizace

Říkejte si to i dál. Je to uklidňující myšlenka.

Úkolem CDO je sledovat, co je možné vzhledem k současnému stavu všech technologií, které jsou letos vysoko na seznamu digitálních příležitostí, a spojovat tečky mezi nimi a obchodní strategií. Úlohou CDO je tedy vytvářet sliby. Vaší úlohou je plnit je.

Což znamená, že je vaším úkolem zklamat všechny tím, že vysvětlíte, co je možné na planetě, kterou rádi nazýváte „země“, vzhledem k omezením a dalším povinnostem, se kterými se IT musí vypořádat.

Hádejte, která verze toho, „co je možné“, se bude líbit zbytku týmu výkonného vedení.

Copak to? Vaše společnost nemá CDO? Gratulujeme! Vyhnuli jste se kulce. Alespoň prozatím. Pokud se jí chcete vyhýbat i nadále, neztrácejte ze zřetele míč, kterým je jmenovitě budování a posilování pevných vztahů s každým členem vedení.

Máme komplexní plán migrace do cloudu

Pravděpodobnější je, že nemáte ani spolehlivý inventář aplikací. A pokud už máte, většina vašich cloudových migrací bude to, čemu se zdvořile říká „lift and shift“, což je IT ekvivalent nalití levné brandy do láhve Courvoisier. Dávkový COBOL zůstává dávkovým COBOLem; point-to-potint dávková rozhraní zůstávají point-to-point dávkovými rozhraními.

A i když nesnáším být poslem špatných zpráv (dobře, to je jedna z mých lží), nebudete vědět, zda vám váš plán na tuto migraci do cloudu poskytne výkon, který potřebujete při synchronizaci dat mezi DBMS, které žijí v různých datová centra vzdálená tisíce kilometrů od sebe.

Cloud jako místo, kde dochází k výpočtům, je méně zajímavý, než byste si při čtení PunditWare na toto téma mysleli. To, co je důležité, je cloud jako architektura aplikace. Komplexní plán cloudové migrace tedy refaktoruje každou aplikaci v portfoliu na cloudovou nativní architekturu. Neříkám, že byste to měli dělat. Říkám, že to není komplexní plán migrace do cloudu, dokud to neuděláte.

Pokud místo refaktoringu zvednete a přesunete (lift and shift), můžete zaznamenat nižší náklady na licence platformy, ale flexibilita a přizpůsobivost, které přicházejí se skutečnými cloud-native architekturami, se jen tak neobjeví.

Pokud nás zasáhne ransomware, budeme v pořádku

No, možná. Máte původní instalační soubory pro všechny své aplikace bezpečně schované na serverech? Zálohujete nejen svá data, ale také často pořizujete snímky? Používáte nástroj založený na AI/strojovém učení, abyste hledali vzorce ransomwaru ve svém síťovém provozu?

Pak možná budete alespoň těžším cílem.

Jo, a pokud je vaší strategií ransomwaru pouze zaplatit výkupné a doufat, že útočník obnoví vše, jak slíbil, pamatujte si toto: Řízení rizik rozeznává přesně čtyři reakce: zabránit (zlepšit šance), zmírnit (snížit škody), pojistit (sdílet náklady) a přijmout (doufat, že se tak nestane).

Pokud existuje riziko, že asteroid zasáhne Zemi a vyhladí civilizaci, jak ji známe, a strategie prevence spoléhá na to, že se tam Bruce Willis dostane včas, potom „přijetí“ není špatná strategie. Jinak je to jen lenost.

Naděje stále není plánem.

S plánováním Windows 11 můžeme začít nejdříve v roce 2023

Tedy počkat. Tentokrát si říkáte pravdu. Dejte si zlatou hvězdu.

Nejlepší strategií pro rok 2022 pro Windows 11 je ignorovat jej, a to ze dvou důvodů. Za prvé, máte spoustu času, než se migrace z Windows 10 stane naléhavou, a mezitím budete mít „větší ryby na smažení“. Za druhé, dobře zavedeným pravidlem pro software od společnosti Microsoft je: nikdy se nespoléhat na první verzi. Říkejte tomu „nejlepší postup“ a trvejte na tom, že to je to, čeho se držíte, když se na to náhodou někdo zeptá.

Ano, měli byste zřídit testovací laboratoř, aby se váš tým podpory pro koncové uživatele mohl v tom, čemu se smíchem říká svůj volný čas, se systémem seznámit, ale to je vše, co musíte v roce 2022 udělat.

Jsem k sobě upřímný! Opravdu!

Když dojde na lhaní, udělat to sobě je mnohem jednodušší než komukoliv jinému. Když lžete někomu jinému, je pravděpodobnější, že s tím bude počítat.

Což neznamená, že byste se měli zeptat důvěryhodného důvěrníka, jestli si myslí, že máte pravdu v jakémkoliv tématu. Důvěryhodní důvěrníci vám řeknou, co chcete slyšet, téměř stejně pravděpodobně jako vy sami.

Abych byl upřímný, pokud jde o upřímnost k sobě samému, neexistuje žádná náhrada za osobní náležitou pozornost. Dávejte si pozor na to, co může znít jako přesvědčivý příběh, ale nemá to kořeny v ověřitelných důkazech.

A ujistěte se, že každý, kdo s vámi pravděpodobně nebude souhlasit, ví, že i když vás nepřesvědčí, budete vždy vnímaví k jeho názorům.