„Kvůli neustálým inovacím, které se odehrávají v závodě dodavatelů technologií, mají přední pracovníci IT pocit, že stále žijí v humbuku,“ řekla Alicia Mullery, viceprezidentka pro výzkum ve společnosti Gartner.





„CIO však mohou udávat tempo výsledků“ řekl Daryl Plummer, viceprezident pro analytiku, vedoucí výzkumu ve společnosti Gartner. „Pokud máte skromné AI ambice, v odvětví, které ještě není AI radikálně transformováno, si můžete dovolit jít rozvážnějším tempem. Toto je AI-steady tempo. Pro organizace s většími AI ambicemi nebo v odvětví, které je umělou inteligencí postavenou naruby, bude tempo rychlejší. Jedná se o zrychlené tempo AI (AI accelerated) Ať už se pohybujete AI-steady nebo AI-accelerated tempem, musíte přinášet hodnotu a výsledky.“

Během úvodní keynote na Gartner IT Symposium/Xpo vysvětlili analytici Gartneru jak překonat čtyři nově vznikající výzvy, aby bylo možné bezpečně a ve velkém měřítku poskytovat hodnotu z AI.

Aby generativní AI (GenAI) vytvářela obchodní hodnotu, musí lidé důsledně používat nástroje GenAI ve svých pracovních postupech. V průzkumu společnosti Gartner za druhé čtvrtletí roku 2024, kterého se zúčastnilo více než 5 000 digitálních pracovníků v USA, Velké Británii, Indii, Austrálii a Číně, zaměstnanci v regionu EMEA uvedli, že používáním GenAI ušetřili v průměru 3,37 hodiny týdně. Ne všichni zaměstnanci však mají z používání GenAI stejný užitek.

„Zde je skutečný problém s produktivitou AI, “ řekl Plummer. „Zvýšení produktivity díky GenAI není rovnoměrně rozloženo. Zisky se liší podle zaměstnanců, a to nejen kvůli jejich osobnímu zájmu a úrovni osvojení, ale i podle složitosti práce a úrovně zkušeností.“

Organizace sledující zrychlené tempo inovací také mají přínosy nad rámec produktivity – zlepšení na provozní a procesní úrovni, jako je automatizace klíčových podnikových procesů nebo redesignování rolí pro práci s chatboty; a zlepšení na obchodní úrovni, která mění pravidla hry.

„V těchto případech by CIO měl spravovat AI přínosy jako portfolio. Určete velikost sázky v každé oblasti přínosů a spravujte rizika a odměny v rámci tohoto portfolia,“ říká Mullery.

Náklady na AI se mohou rychle vymknout kontrole

Podle průzkumu Gartneru, který se uskutečnil v červnu a červenci 2024 mezi více než 300 CIO, více než 90 % z nich uvedlo, že řízení nákladů omezuje jejich schopnost získat z AI hodnotu pro jejich podnik. Gartner se domnívá, že náklady jsou ve skutečnosti stejně velkým rizikem AI jako bezpečnost nebo halucinace.

Pokud CIO nerozumí tomu, jak se jejich náklady na GenAI škálují, mohou se podle odhadů společnosti Gartner dopustit 500% až 1000% chyby ve svých kalkulacích nákladů.

„Jako CIO musíte rozumět svým AI účtům,“ řekl Plummer. „Musíte rozumět složkám nákladů a možnostem cenového modelu a musíte vědět, jak tyto náklady snížit a jak vyjednávat s dodavateli. CIO by měl vytvářet důkazy konceptu, které testují, jak se budou náklady škálovat, nejen jak technologie funguje.“ U AI accelerated tempa přitom tyto důkazy koncepty mají být ověřovány okamžitě, čímž se life cycle zkracuje na průběžnou iteraci.

Data a Al všude vytvářejí nové výzvy a rizika

Vzhledem k tomu, že AI a data se šíří všude v podniku, AI a data již nejsou centralizovaným majetkem, který by IT přímo kontrolovalo. Průzkum Gartneru mezi více než 300 řediteli IT zjistil, že v průměru pouze 35 % jejich AI schopností vytvoří jejich IT týmy. To znamená, že jsou zapotřebí nové přístupy ke správě a ochraně přístupu k datům, řízení vstupů a výstupů AI a bezpečnému poskytování hodnoty AI.

„Zde se objevuje koncept ‚technologického sendviče‘,“ řekl Plummer při popisu technologického balíčku budoucnosti. „Ve spodní části sendviče jsou všechna data a Al z IT, obvykle centralizovaná. Na horní straně jsou všechna data a Al pocházející odevšad, typicky decentralizovaná. A uprostřed jsou technologie pro řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti (TRISM), které to vše zabezpečují. To je to, co je třeba vytvořit, aby se do něj vešel Al a data přicházející odevšad.“

Technologický sendvič Al společnosti Gartner Autor: Gartner

„Vaším úkolem jako CIO je navrhnout technologický sendvič, který zvládne nepořádek Al, ale zároveň zůstane otevřený novým příležitostem,“ řekl Mullery. „Al-steady“ organizace (deset nebo méně Al iniciativ) budou řídit své technologické sendviče pomocí lidských týmů a výborů. Al-akcelerované organizace přidají technologie TRISM – soubor technologií určených k vytváření důvěry, monitorování rizik a řízení bezpečnosti pro bezpečný Al ve velkém měřítku.

Používání Al může mít pozitivní i negativní dopad na výkonnost a pohodu zaměstnanců Někteří zaměstnanci mohou cítit silnou náklonnost k Al. Jiní se mohou cítit ohroženi nebo rozhořčeni.

Tyto intenzivní reakce na Al mohou vést k nezamýšleným důsledkům chování, které negativně ovlivňují pracovní výkon zaměstnanců, jako je žárlivost na ty, kteří Al používají, a přílišná závislost na nástrojích Al.

Jen málo organizací však tyto behaviorální důsledky aktivně řídí. V průzkumu společnosti Gartner z června/července pouze 13 % CIOS v regionu EMEA uvedlo, že se zaměřují na zmírňování potenciálních negativních dopadů GenAl na pohodu zaměstnanců.

„Většina podniků se dostatečně nezajímá o to, jak se jejich zaměstnanci díky Al cítí. To je důležité, protože Al může vést k nejrůznějším nezamýšleným důsledkům chování,“ řekl Mullery. „Zásadní je, že pokud k řízení využíváte řízení změn, záměrně si uvědomte, kdo je vlastníkem kterých behaviorálních důsledků. Organizace musí řídit behaviorální výsledky se stejnou přísností jako technologické a obchodní výsledky.”