Jak pomoci Ekologii: Životnost notebooků 10 let bez ztráty funkčnosti a komfortu

„Co můžeme změřit, to můžeme změnit. Platí to nejen o technice, ale také způsobu, jakým ji používáme,“ říká k průzkumu o udržitelnosti digitálního pracoviště Radek Mihalík, specialista na digital workplace ze společnosti Atos. „Průzkum využil obrovské množství dat, které má Atos a jeho partneři k dispozici a ukázal nové příležitosti pro podniky a jejich poskytovatele IT služeb."





Společnost Atos zveřejnila zprávu s názvem „Zvyšování udržitelnosti digitálních pracovišť: Strategie založená na datech pro urychlení společného pokroku". Dokument přináší poznatky, které pomohou firmám zlepšit strategii v oblasti rozhodování o IT a společenské odpovědnosti (CSR). Atos pro svůj report provedl analýzu 28,5 milionu zařízení používaných ve středních a velkých organizacích po celém světě.

Životnost počítačů: Čím déle, tím lépe a zeleněji

Zpráva poukazuje na vysokou míru plýtvání, která je rozšířená v celém IT odvětví. Analytici Atosu v ní také identifikovali řadu kroků, které mohou tento stav změnit.

Klíčovým opatřením je prodloužení životního cyklu. Ekologický dopad delší obměny nemusí být na první pohled velký, ale opak je pravdou. V rámci sektoru ICT pochází 57 % emisí uhlíku ze zařízení a pracovního prostředí.

Například u běžného notebooku vzniká 79 % jeho uhlíkové stopy při výrobě. Než se zařízení dostane ke svému prvnímu uživateli, má na svém kontě už zhruba 338 kg CO 2 . Pouhou změnou cyklu obnovy ze tří na čtyři roky sníží firmy emisní zátěž o 25 %, aniž by se to podepsalo na výkonu zařízení nebo uživatelském komfortu.

Kdo přejde na obnovou zařízení na základě dat a stavu v kombinaci s repasováním, získá ještě lepší výsledky. Při zachování funkčnosti a použitelnosti lze dosáhnout osmi až desetileté životnosti. Z průzkumu společnosti Atos přitom vyplývá, že repasovat jde 76 % notebooků velkých organizací. Zbývajících 24 % lze renovovat nebo recyklovat a přispět tak k chodu cirkulární ekonomiky.

Zaměstnanci jsou ekologičtější, než se myslelo

Studie společnosti Atos odhalila, jak klíčovou roli mohou v udržitelnosti IT hrát lidé. Celých 75 % zaměstnanců uvedlo, že by byli ochotni ponechat si svá zařízení déle, kdyby si byli vědomi přínosu tohoto kroku pro životní prostředí. Na druhou stranu 16 % jejich zařízení jede nepřetržitě bez vypnutí. To ukazuje na potřebu lepší informovanosti zaměstnanců o úsporách energií.

Zajímavým údajem je, že intenzita emisí uhlíku může během dne kolísat až 2,3krát. Teoreticky by tak informování uživatelů o nejvhodnějších časech pro využívání elektrické sítě a přepínání na napájení z baterií mohlo zlepšit energetickou efektivitu a bilanci.

Zprávu „Zvyšování udržitelnosti digitálních pracovišť: Strategie založená na datech pro urychlení společného pokroku" si můžete stáhnout zde.