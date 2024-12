Dan Rosendorf, ICZ: Přehnaná regulace svírá celé odvětví

Nemluvili jsme spolu dva roky, co se za tu dobu v ICZ změnilo?





V rámci konsolidace a efektivity jsme prodali menší část firmy na Slovensku. Zvažovali jsme i jiné akvizice, ale momentálně se zaměřujeme hlavně na organický růst. Poptávka po akvizicích na trhu sice existuje, ale zatím jsme nenarazili na firmu, která by se přesně hodila do naší strategie a odpovídala našim cílům.

Pozorujete tedy zvýšenou konsolidaci v některých segmentech trhu?

Ano, v některých oblastech se projevuje docela výrazně. Mnoho společností se navzájem kupuje, což je podle mě přirozená reakce na aktuální ekonomické podmínky, kdy firmy hledají způsoby, jak dosáhnout větší efektivity a úspor. Změny vidíme především v ERP a v IT bezpečnosti.

Jak se na vás projevil organický růst?

V posledních třech letech jsme podle počtu zaměstnanců vzrostli přibližně

o 15 až 20 %. U obratu byl nárůst ještě vyšší, ale inflace na něj měla svůj vliv, takže je potřeba růst brát s jistou rezervou. Různé sekce naší společnosti stoupaly různým tempem – některé zažily výrazný růst, jiné jsou na svém původním stavu. Hodně se třeba dařilo sekcím zaměřeným na obranu.

Jaké další interní změny jste za tu dobu udělali?

Udělali jsme několik personálních změn, ale důležitá byla i organizační změna, kdy jsme přesunuli naši matku z Nizozemska a nyní jsme plně českou firmou i podle sídla. I když jsme vždy byli plně lokálně vlastněni, mateřskou společnost v Nizozemsku jsme měli pro chystaný vstup na nějakou evropskou burzu.

Plánujete vstup na burzu? Uvažovali jste o české, nebo jiné evropské burze?

V současnosti o vstupu na burzu už neuvažujeme, a na českou už vůbec ne. Pro nás to momentálně není priorita a ani akcionáři o to nemají zájem. Přítomnost na nizozemském trhu proto přestala být pro nás strategická.

Jaká je vaše strategie, pokud jde o hlavní zaměření a projekty společnosti?

Z dlouhodobého hlediska se soustředíme především na veřejnou správu. Máme několik velkých infrastrukturních a bezpečnostních projektů, na kterých pracujeme. Celkově se však trh stává turbulentnějším, což reflektujeme i v našich projektech. Vidíme velký posun směrem k prodeji na bázi předplatného, což pro ICZ není typické. Naše zaměření je spíše na rozsáhlé investiční projekty s cílenými systémy. Zároveň se změnila struktura zadávání státních zakázek, což přináší nové výzvy i příležitosti.

Myslíte tím založení Digitální a informační agentury?

Přesun registrů pod Digitální a informační agenturu (DIA) a nové způsoby zadávání veřejných zakázek nejprve přinesly do veřejného sektoru určitý zmatek. Nyní již však úzce spolupracujeme s agenturou DIA na celé řadě projektů.

Máte pocit, že vás regulace příliš svazují?

Regulace se neustále zvyšují, a to v oblasti administrativní, právní, ale i v segmentu IT bezpečnosti. Například ESG – i my se musíme zabývat environmentálními dopady naší činnosti včetně třeba vykazování dopadů programování na životní prostředí, což pro nás jako firmu, která se zaměřuje na informační systémy, přináší značné administrativní zatížení.

Regulace obecně přináší velké množství práce s malou přidanou hodnotou, a ve výsledku nám vzniká více povinností, které nám nedávají velký smysl. Těmto záležitostem se v ICZ musí věnovat několik zaměstnanců na plný úvazek, což nám samozřejmě zvyšuje náklady.

Jaké konkrétní oddělení se těmito novými regulačními povinnostmi zabývá?

Zabývá se tím více oddělení – od právního přes HR až po IT bezpečnost. Na všechny tyto procesy se zaměřuje více lidí, což je z dlouhodobého hlediska náročné.

Regulace se týká i moderních technologií – zejména AI. Jak vás tohle ovlivňuje?

V evropském prostředí je obecně obtížné držet krok s rychlostí, s jakou se umělá inteligence vyvíjí. Vývoj v oblasti umělé inteligence jde totiž strašně rychle dopředu a regulační nástroje jsou roky pozadu za skutečným vývojem. Svět už je někde úplně jinde než rok staré regulační příkazy.

AI pro nás představuje důležitý nástroj. Pomáhá nám například při efektivním vyhledávání a zpracování interních dokumentů. Umělá inteligence nám umožňuje klást konkrétní otázky přirozeným jazykem, což je užitečné zejména při práci ve velkých dokumentačních celcích, jako jsou smlouvy nebo zápisy z jednání. Používáme AI také v některých sekcích veřejné správy a v bankovnictví, kde můžeme automatizovat rutinní úkoly. Nebo třeba ve zdravotnictví je to veliké téma, kde díky AI začínáme v našich zdravotních systémech automatizovat různé rutinní úkoly ve výkaznictví pro pojišťovny.

Existují nějaké specifické výzvy při implementaci AI v českém nebo evropském prostředí?

AI potřebuje obrovský výpočetní výkon, což s sebou nese vysoké náklady, zejména v oblasti trénování modelů. Pro češtinu je to náročné, proto spolupracujeme s různými partnery, kteří nám pomáhají AI optimalizovat a přizpůsobovat pro naše konkrétní projekty.

AI je rychle se vyvíjející oblast, což přináší i nové výzvy a rizika. Pracujeme na projektech, kde AI trénujeme na určitých datech, a současně se snažíme minimalizovat chyby, které vznikají při použití AI. Umělou inteligenci musíte průběžně kontrolovat a ladit, aby nedocházelo k chybným interpretacím dat.

Kontrola výstupů a obecně míra používání AI je eticky poměrně složitá otázka. Jak k tomu přistupujete?

Jednou z etických otázek je autonomní rozhodování. Umělá inteligence nám umožňuje efektivně vykonávat rozhodovací procesy, ale musíme si být vědomi toho, že vždy existuje určité riziko nesprávného vyhodnocení, rozhodnutí nebo kontroly. Automatizace dovede výrazně urychlit některé procesy, ale nesmíme se zříct odpovědnosti za kontrolu těch rozhodnutí. Nemůžete se spolehnout, že když AI desetkrát vyhodnotí nějaký postup jako správný, že to udělá správně i po jedenácté. Jenomže kdo zvládne kvalitně zkontrolovat jedenácté AI rozhodnutí, když deset předchozích bylo bezchybných?

Naším cílem je snižovat chybovost a stále si udržovat nad těmito procesy určitou míru lidské odpovědnosti.

Může se AI stát hlavní technologií vaší společnosti?

Může hrát důležitou roli například v zákaznickém servisu. Umělá inteligence může vyřizovat jednoduché dotazy automaticky a ty složitější předávat specialistům. Výhodou totiž je, že AI nemá problém s opakovanými dotazy a nereaguje na emoce, což umožňuje vyšší efektivitu a flexibilitu zákaznické podpory.

Dlouhodobě se ale chceme soustředit na vývoj kvalitních informačních systémů a bezpečnostních řešení, přičemž AI bereme jako nástroj, který nám pomáhá tyto produkty vylepšovat a automatizovat procesy tam, kde je to užitečné.

Máte pro AI speciální tým, nebo řešíte v každé sekci odděleně?

Máme specializovaný tým, který AI koordinuje napříč odděleními, ale v každé sekci máme vlastní specialisty. Různé sekce AI využívají různě – například jedni potřebují AI pro vyhledávání v dokumentech, zatímco jiní pro trénování nad daty z logů. Naši kolegové si sami vybírají, který typ AI je pro jejich konkrétní projekty nejvhodnější a přináší největší přidanou hodnotu.

Používáte AI od zahraničních partnerů, nebo se zaměřujete na lokální spolupráci?

Většinu našich AI řešení vyvíjíme lokálně, ale v některých případech spolupracujeme i se zahraničními partnery. Zákazníci u nás často AI nevyžadují jako hlavní funkci, spíše je to přidaná hodnota. Tam, kde AI vnímáme jako klíčový prvek, se snažíme spolupracovat s partnery, kteří mají hlubší expertizu.

A co bezpečnostní opatření? Jsou všechna AI řešení privátní, nebo využíváte i cloudové technologie?

Obecně nejsem zastáncem snahy všechny systémy nahnat do cloudu, ale u umělé inteligence je to často ideální řešení. Je to velmi drahá a náročná technologie, kterou malé firmy nebudou schopné provozovat samy a budou na to muset mít nějakého partnera. Na druhou stranu ten partner nám musí garantovat, že data budou bezpečná a že se na nich nebudou trénovat žádné jiné AI.

Rozhovor vyšel v magazínu CIO BW 6/2024.