Co potřebují poradní výbory CIO, aby byly skutečně efektivní?

Aby byly produkty a služby co nejfunkčnější a nejrelevantnější, musí mít organizace od svého klíčového publika rozšířený pohled na výzvy a příležitosti, které jejich řešení nabízejí. Bez tohoto druhu vhledu přijdou o způsoby, jak řídit směr svých produktů a služeb. Stručně řečeno, inovace budou méně účinné.





Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

CIO je klíčovou zainteresovanou stranou při objevování perspektivy publika. Jako takový potřebuje najít způsob, jak vytvořit dialog o trendech v oboru a klíčových příležitostech, na které se zákazníci a potenciální zákazníci zaměřují, aby své organizaci vrátili hodnotu.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je poradní výbor CIO, který se přímo vypořádává s technologickými výzvami. Ale malé varování: Bez řádné struktury se tyto poradní sbory mohou snažit dosáhnout příliš mnoho, odcizovat si účastníky a nedosahovat efektivních výsledků.

Jak tedy mohou CIO radit poradní výbory, aby přinesly smysluplnou změnu, aby se uvolnil tlak a vznikla hodnota?

Co je to poradní výbor CIO?

Úlohou poradního výboru CIO je poskytovat vedení a strategické poradenství. Představenstvo se schází dvakrát ročně, obvykle na celý den, aby prodiskutovalo naléhavé technologické trendy, kterým čelí všichni členové. Mezi klíčová témata z nedávných poradních výborů CIO, kterých jsem se zúčastnil, patří:

Generativní AI

Kybernetická bezpečnost

Automatizace ve velkém měřítku

Dynamické modely pracovní síly, např. hybridní práce, práce odkudkoli

Hledání talentů a budování týmů

Dobrý poradní výbor CIO spojuje různé CIO, aby se zapojili do témat ohledně vašeho odvětví, technologií a budoucích trendů. Díky tomu získáte řadu postřehů, odborných znalostí a různých úhlů pohledu.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas 0:00 /

Cílem poradního výboru CIO je poskytovat doporučení, která pomáhají zajistit, aby technologická strategie byla v souladu s celkovými obchodními cíli, řídila inovace a zlepšovala efektivitu. To však bude možné pouze zaškolením členů o vašem produktu a o tom, jak souvisí s trendy k diskusi. Klíčem k úspěchu je pospojovat jednotlivé body a vysvětlit, jak zákazníci používají vaše technologie, jaké trendy je čekají a jak by se vaše technologie daly použít jinak nebo lépe – ale aniž byste byli vtaženi do planých řečí.

Poradní výbory nemohou riskovat, že se stanou jednosměrkou. Je to příležitost zeptat se CIO, co je pro ně důležité. Efektivní smyčka zpětné vazby zajišťuje, že schůzky poskytují hodnotu všem účastníkům, nikoli pouze hostiteli. Pokud jde o to, kdo by se měl zúčastnit, ideálními členy by byli myšlenkoví lídři ve stejném prostoru jako vy, stejně jako zákazníci, potenciální zákazníci a přátelé organizace.

Trik je v uhození hřebíku na hlavičku. Jednotliví CIO již nyní extrémně bojují s časem, a to ještě předtím, než se ujmou práce „navíc“. Je tedy důležité, aby byl váš poradní výbor co nejúčinnější.

Co potřebuje efektivní poradní výbor CIO?

Zde je pět klíčových potřeb pro pořádání efektivních zasedání poradního výboru CIO:

1. Věnujte čas svému seznamu hostů. Musíte dát dohromady správnou skupinu CIO – potřebují správné zázemí, rozsah a úroveň odpovědnosti. Vyberte si členy, kteří pocházejí z různých prostředí a odvětví, abyste získali bohatou směs odborných znalostí a perspektiv. Konečným cílem je úzká síť vysoce angažovaných lídrů v oboru.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

2. Zvažte přidanou hodnotu pro účastníky. Z poradního výboru CIO nemůžete udělat další prodejní a marketingovou akci. Takových navštěvují CIO již tak spousty. Abyste zajistili, že všichni zúčastnění CIO dostanou relevantní vedení a rady, přemýšlejte o účelu a cílech a o tom, jak jsou v souladu s vašimi strategickými cíli a cíli vašich účastníků.

3. Udržujte schůzky zaměřené na problémy, které ovlivňují všechny. Upřednostněte konkrétní témata nebo výzvy, kterým čelíte vy a vaši kolegové. Zaměřte se na to, jak na ně mohou účastníci kolektivně reagovat – a zároveň se snažte získat přehled o tom, jak mohou vaše řešení pomoci. Zvažte zapojení hostů, kteří mohou vést konverzaci, debatu a diskusi.

4. Je v pořádku mluvit o produktu, ale držte se makro [pohledu]. Účastníci budou očekávat, že představíte svůj produkt a prostor, ve kterém se nacházíte, protože budete chtít rady a nápady svých kolegů. Trik spočívá v podpoře konverzací, které podporují holistický pohled na váš prostor, kam směřuje a jak musí vaše řešení vypadat z hlediska funkčnosti a případů použití.

5. Síť, síť, síť. Vytvořte prostředí, kde se lidé mohou setkávat a vzájemně se poznávat. Prostředí, které podporuje otevřený dialog a spolupráci, vytvoří síť podobně smýšlejících CIO, na které se můžete napojit, abyste usnadnili partnerství, získali přístup k talentům nebo získali náhled na oborová měřítka a osvědčené postupy.

Maximalizace účinnosti

S těmito pěti úvahami mohou CIO maximalizovat efektivitu svých poradních výborů, ulehčit jim zátěž a zmírnit tlak, který na ně generální ředitelé vyvíjejí. Promyšleně navržené poradní sbory mohou přinést významné výsledky, pomáhat organizacím orientovat se v měnících se IT ekosystémech, podporovat inovace, zmírňovat rizika a pomáhat dosahovat obchodních cílů.