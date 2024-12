Co najdete v posledním letošním magazínu CIO 6/2024

Komplexnost moderních IT systémů, rostoucí množství a sofistikovanost kybernetických hrozeb a nově například i potenciál umělé inteligence totiž vytvářejí prostředí, kde interní týmy IT často narážejí na limity svých možností a expertizy. V éře digitální transformace se proto specializované IT poradenství stává kritickým faktorem úspěchu organizací.





V tomto kontextu se dramaticky mění i role konzultací v oblasti IT, protože tyto poradenské služby musejí reflektovat komplexitu moderního technologického prostředí. Už dávno nestačí pouze technická expertiza, ale konzultanti musejí kombinovat hluboké technologické znalosti s porozuměním byznysovým procesům a řízení změn i se strategickým myšlením. Jak vybrat konzultanta pro IT projekty řešíme ve stejnojmenném článku. Není to ale jediný text na téma konzultační firmy.

V dalším textu Jak se z vašich IT odborníků stávají (drazí) konzultanti zvažujeme, jestli není lepší místo drahých externistů vyslechnout odborníky z vlastní firmy. Je totiž pravděpodobné, že vaši interní odborníci znají řešení problému, se kterým se potýkáte. Možná byste je měli vyslechnout, než si najmete externí specialisty.

A jestli se chcete sami stát externím poradcem, zvažte, jaký je Životní cyklus konzultanta. Život konzultanta je totiž dynamický proces, během něhož prochází několika fázemi, od počátků přes vrchol produktivity až po období, kdy může čelit riziku vyhoření.

Kromě popisů poradenské činnosti se věnujeme také bezpečnosti. Jak zabránit pomstě nespokojených zaměstnanců je název úvodního textů z aktuálního kyberbezpečnostního cyklu. Popisujeme, že pokud negativní pocity pracovníků překročí určitou mez, mohou chtít zaměstnavateli nějakým způsobem ublížit. Stejně tak mohou vnímat případné propouštění jako nespravedlnost a nespokojení bývalí zaměstnanci se mohou chtít organizaci nějakým způsobem pomstít.

A posledním tématem CIO BW (byť na prvních stránkách) jsou technologie dodávané jako služba. Model IT, bez kterého si snad už ani nikdo neumí představit, že by fungoval. Život na předplatné je už pevně zakořeněn.

Benefity modelu XaaS pociťuje většina jeho uživatelů. S pozitivy se ale dostavila i negativa a úskalí, která si zasluhují nemalou pozornost, jinak se změní v bariéru dalšího rozvoje a neřízenou nákladovou, funkční a bezpečností položku, kterou popisujeme v textu Efektivní využití modelu XaaS. A není to jediný zajímavý text k tomuto tématu v cio bw.

Podívejte se sami.

Inspirativní čtení.