Chceme zlepšit vztahy mezi IT a byznysem.

Vývojářská firma MoroSystems letos oslavila 15 let. Za sebou mají množství zajímavých projektů a v plánech na 2022 čtvrt miliardovou tržbu. O jejich začátcích na brněnských kolejích, projektu pro eBay a plánech do budoucna jsme se bavili se spoluzakladatelem a CEO MoroSystems Tomášem Páralem.

Jak vzniklo MoroSystem a kdy jste začali pociťovat, že jste jako firma vyrostli?

Začalo to v roce 2006 na kolejích MUNI v Brně. Bylo nás pár kamarádů, studentů IT, a programování nás bavilo. Tak jsme po večerech začali pracovat pro několik malých zákazníků. Protože nám to šlo a poptávka rostla, rozhodli jsme se založit firmu. Chtěli jsme dělat věci trochu jinak a lépe než ostatní firmy na trhu. A tak vzniklo MoroSystems.

Po několika letech k nám začaly chodit velké projekty. Dosáhli jsme tržeb kolem 50 milionů korun a už nás nebylo jen pár. Pracovali jsme na velkých projektech pro značky jako Diebold Nixdorf, AVAST, T-Mobile, a pak i eBay. Dnes si říkám, že to už tenkrát byla pěkná odvaha a zodpovědnost.

Jak jste se dostali k zakázce pro eBay?

Spolupráce s eBay měla být jednorázovou záležitostí – dnes už ji rozvíjíme osmým rokem. Původně nás poptali jako experty na Atlassian nástroje; chtěli rozšířit Jira o customizovanou aplikaci. Nakonec se z toho vyklubala dlouholetá spolupráce na vývoji interního end-to-end workflow management nástroje, který více než 2000 marketérům v eBayi umožňuje hladce spolupracovat na marketingových kampaních od A do Z.

Dnes máte kanceláře v Praze, Brně, Hradci Králové a Bratislavě. Kolik máte zaměstnanců?

Je nás 130. Kolem stovky MoroSystémáků sedí v našich vývojářských centrech v Brně a v Hradci Králové. Přibližně 30 kolegů pracuje z menších kanceláří v Praze a Bratislavě, další vývojáři jsou na home office nebo sedí přímo u zákazníků.

Jak budou vypadat letošní hospodářské výsledky MoroSystems a jaký je váš plán pro rok 2022?

V letošním roce dosáhneme hospodářského výsledku 215+ milionů korun a pro rok 2022 plánujeme tržby v hodnotě 245 milionů. V našem hledáčku je realizace FinTech řešení, digitalizace procesů a vývoj aplikací na míru.

Máte za sebou mnoho projektů pro zajímavé klienty. Které byste vypíchli?

Ze spolupráce s našimi dlouhodobými FinTech klienty Diebold Nixdorf a AEVI určitě stojí za zmínku vývoj platebního řešení pro čerpací stanice Total nebo práce na vývoji bonus programu Mastercard Priceless Specials.

V posledním roce jsme dokončili implementaci Atlassian nástrojů v SAZKA nebo vývoj aplikace automatického zpracováním dokumentů pro Lekarna.cz. Vysoutěžili jsme také nové projekty pro nejpoužívanější portál online benefitů Benefit Plus nebo komunikační skupinu Publicis Groupe.

Jaké je dnes vaše hlavní zaměření?

Naším rodinným stříbrem je určitě FinTech. Vyvíjíme ale projekty pro zákazníky z nejrůznějších odvětví. Většinou jde o sofistikovaná řešení, která pomáhají našim klientům spolupracovat napříč organizací a rozhodovat se na základě dat.

Aktuálně rozvíjíme nové projekty na poli blockchainu. Stali jsme se partnery technologického startupu Tatum a společně postavili jedinečný dárcovský NFT portál pro charitativní organizací Dobré víly dětem.

Co pro vás znamenají nástroje od Atlassianu jako Jira Software či Confluence?

Jira Software, Confluence a další Atlassian nástroje jsou srdcem našich procesů jak interně, tak při spolupráci se zákazníky. Využíváme je pro agilní řízení vývojových projektů i pro interní komunikaci a spolupráci napříč týmy v celé firmě.

I proto jsme se rozhodli stát oficiálními partnery Atlassianu a už 11 let držíme status Atlassian expertů. To například znamená, že máme nejpočetnější tým Atlassian odborníků v Česku a pro naše zákazníky dokážeme zajistit nejvýhodnější podmínky nákupu licencí. Aktuálně řadě zákazníků pomáháme s migrací do Atlassian Cloudu.

Prvních 15 let máte za sebou, co vás čeká teď?

Za těch patnáct let v oboru zakázkového vývoje software jsme potkali spoustu nespokojených zadavatelů projektů i dodavatelů softwaru. A protože z vlastní zkušenosti víme, že to jde jinak a lépe, spustili jsme iniciativu No Paskvil Agile. Ta si klade za cíl změnit způsob spolupráce byznysu a IT k lepšímu. K iniciativě jsme vydali eBook s názvem Jak vyvíjet software a nevyhazovat peníze z okna, vystoupili jsme na konferencích a uspořádali sérii workshopů. Příchod COVID-19 iniciativu trochu přibrzdil – teď ji plánujeme zase probrat k životu.