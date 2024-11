Agenti AI mohou zasáhnout, když důvěra spotřebitelů klesá

Nejnovější průzkum společnosti Salesforce State of the AI Connected Customer ukazuje, že důvěra spotřebitelů ve společnosti je rekordně nízká a že umělá inteligence zvyšuje nároky na značky. V současné době se 60 % spotřebitelů domnívá, že díky pokroku v oblasti AI je důvěra ještě důležitější. A vzhledem k rostoucímu počtu agentů s umělou inteligencí tato zjištění ukazují na skutečné příležitosti pro firmy, jak získat zpět spotřebitele pomocí důvěryhodných agentů s umělou inteligencí v letošní sváteční sezóně. Tato příležitost je největší u generace Z, kdy téměř třetina spotřebitelů z ní uvedla, že by jim nevadilo, kdyby za ně nakupoval agent.